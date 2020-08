Wiedźmin: Edycja Rozszerzona za darmo na GOG

Do końca dnia na GOG możecie za darmo przypisać do swojego konta grę Wiedźmin: Edycja Rozszerzona, bez konieczności zapisywania się do newslettera. Tej serii chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Pierwsza odsłona trylogii, w której gracze wcielają się w postać Geralta z Rivii przemierzającego świat fantasy i walczące z potworami. W Edycji Rozszerzonej znajdziecie ścieżkę dźwiękową, materiały zakulisowe i inne dodatki.

Wiedźmin: Edycja Rozszerzona — darmowa gra na GOG