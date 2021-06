GOG Summer Sale 2021. Letnia wyprzedaż gier

Czy to już lato? W sklepie GOG.com już tak. Summer Sale, które potrwa do 28.06, to ponad 3400 ofert ze zniżkami do 95% oraz dodatkowe wyprzedaże w tym czasowe oferty na gry + dodatki w niskich cenach. Wśród nich znajdziecie m.in. This War of Mine + This War of Mine: Stories - Father's Promise za 14,99 zł czy Dying Light: The Following – Enhanced Edition + Dying Light: Vintage Gunslinger Bundle za 64.09 zł. Pełną ofertę wakacyjnej wyprzedaży na GOG znajdziecie w linku poniżej:

