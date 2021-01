OPPO Watch za 699 zł. Zegarek w promocyjnej cenie

W sklepie x-kom kupicie Oppo Watch za 699 zł. Inteligentny zegarek od Oppo to ekran AMOLED o przekątnej 1,6 cala i rozdzielczości 360 na 320 pikseli z Always on Display pozwalający na sprawdzanie godziny bez konieczności podnoszenia nadgarstka. Oferuje szereg funkcji i czujników, czujników, w tym przyspieszenia, światła, mierzenia tętna, GPS i GLONASS. Recenzję Oppo Watch przeczytacie i zobaczycie na Antyweb. W tej cenie kupicie go w rozmiarze 41 mm i kolorze różowym.

OPPO Watch 41 mm za 699 zł — aby skorzystać z promocji w trakcie składania zamówienia należy użyć kodu: ferie2021