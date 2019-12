W sklepie GOG.com pojawiła się wyczekiwana gra z 1997 zł. Blade Runner to stworzona przez studio Westwood klasyczna przygodówka point&click zabierająca graczy do Los Angeles w roku 2019 i pozwalająca przeżyć historię toczącą się równolegle do wydarzeń przedstawionych w filmie Blade Runner w reżyserii Ridleya Scotta. Wciel się w postać Łowcy Androidów i udaj się w pościg za zbuntowanymi replikantami. Z okazji Zimowej Wyprzedaży na GOG.com grę kupicie w promocyjnej cenie 31,59 zł.

Blade Runner za 31,59 zł — klasyczna przygodówka w dobrej cenie