Xiaomi Mi Band 5 za ok. 121 zł. Nowa wersja popularnej opaski w niższej cenie

W sklepie AliExpress kupicie Xiaomi Mi Band 5 za $30,78 (ok. 121 zł) z wysyłką do Polski. Xiaomi Mi Band 5 charakteryzuje się m.in. większym i czytelniejszym ekranem (1,2-cali), 11. trybami sportowymi, czujnikiem SpO2 (saturacja), monitorowaniem snu, stresu, cyklu menstruacyjnego, 14-dniowym czasem pracy, czy ładowaniem magnetycznym. W tej cenie kupicie ją z dodatkowym paskiem w kilku kolorach do wyboru i dwiema foliami ochronnymi na ekran.

Xiaomi Mi Band 5 za ok. 121 zł — aby skorzystać z promocji w trakcie składania zamówienia należy użyć kodu: WAKACJE