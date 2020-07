Xiaomi Mi Band 4 za 99 zł. Popularna opaska z polskiego sklepu w promocji

W sklepie x-kom kupicie Xiaomi Mi Band 4 za 99 zł. Popularna opaska, która jako pierwsza z serii Mi Band została wyposażona w wysokiej rozdzielczości ekran AMOLED o jasności do 450 nitów, co pozytywnie wpływa na obsługę urządzenia w świetle słonecznym. Mi Band 4 to między innymi wodoszczelność do 50 m, 3-osiowy akcelerometr, 3-osiowy żyroskop, czujnik tętna pracujący całą dobę, czy sprawdzanie jakości snu. Na jednym ładowaniu działa do 20 dni. W tej cenie kupicie ją z opaską w kolorze czarnym

Xiaomi Mi Band 4 za 99 zł — popularna opaska sportowa w niższej cenie