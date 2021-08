Xiaomi Mi 10T za 1499 zł. Smartfon 5G w promocji

W polskich sklepach z elektroniką kupicie Xiaomi Mi 10T za 1499 zł. Smartfon z 6,67-calowym ekranem LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli charakteryzującym się m.in. odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Wyposażono go w potrójny aparat główny: 64 Mpix + 13 Mpix + 5 Mpix. Z przodu znajdziecie kamerkę do selfie 20 Mpix. Działa pod kontrolą Snapdragona 865 z 5G, wspieranego przez 6 GB pamięci RAM i 128 GB na dane. Do tego bateria o pojemności 5000 mAh i Android z nakładką MIUI 12. W tej cenie kupicie go kilku wersjach kolorystycznych w zależności od dostępności