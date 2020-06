Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition za 1499 zł. Konsola wraz z grą w promocyjnej cenie

W sklepie x-kom kupicie Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition za 1499 zł. Konsola z dyskiem 1 TB wzorowana jest na motywach pochodzących z nadchodzącej produkcji polskiego studia CD Projekt RED. W pudełku, oprócz stylizowanej konsoli znajdziecie też kontroler w edycji limitowanej i voucher na miesięczny dostęp do usługi Xbox Game Pass Ultimate. Dodatkowo, do konsoli przypisana jest gra Cyberpunk 2077, którą pobierzecie w dzień premiery (17 listopada 2020 r.).

Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition za 1499 zł — aby skorzystać z promocji w trakcie składania zamówienia należy użyć kodu: cyberpunk