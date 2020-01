Na niemieckim Amazonie kupicie Xbox One X za 315,06 € (ok. 1334 zł) z VAT i wysyłką do Polski. Konsola z dyskiem 1 TB w limitowanej edycji Gears 5 wraz z kontrolerem bezprzewodowy dla konsoli Xbox w limitowanej edycji Kait Diaz. W zestawie znajdziecie gry Gears 5 Ultimate Edition, Gears of War Ultimate Edition oraz Gears of War 2, 3, i 4.

Xbox One X za ok. 1334 zł — konsola w limitowanej edycji Gears 5 w promocji