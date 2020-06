W sklepie RTV EURO AGD kupicie Microsoft Xbox One Wireless Controller za 239 zł. Kontroler w limitowanej edycjcji Cyberpunk 2077 podłączycie do konsoli Xbox One, komputera PC i urządzeń mobilnych za pomocą protokołu Bluetooth.

Xbox One Wireless Controller w limitowanej edycji Cyberpunk 2077 za 239 zł — aby skorzystać z promocji w trakcie składania zamówienia należy użyć kodu: LEPIEJJAKWEEKEND