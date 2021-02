Xbox Game Pass na PC za 39 zł. 3 miesiące abonamentu w promocji

W sklepie x-kom możecie kupić dostęp do abonamentu Xbox Game Pass na PC na trzy miesiące za 39 zł. Komputerowy Game Pass daje dostęp do bogatej biblioteki gier na Windows 10 oraz katalogu tytułów oferowanych w ramach pakietu EA Play. Oferta jest skierowana do tych, którzy nie mogą skorzystać z promocyjnej ceny na stronach Microsoft.

Xbox Game Pass na PC na trzy miesiące za 39 zł — aby skorzystać z promocji w trakcie składania zamówienia należy użyć kodu: lifestyle