Wyprzedaż Ubisoft Forward w Microsoft Store. Gry w promocyjnych cenach

W sklepie Microsoft Store ruszyła promocja „Wyprzedaż Ubisoft Forward”. W niższych cenach kupicie najpopularniejsze produkcje francuskiego studia w tym te z serii Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy’s Rainbow Six, Tom Clancy’s Ghost Recon, czy Watch Dogs. Za Assassin's Creed Odyssey - EDYCJA ULTIMATE zapłacicie 166,24 zł, za Watch Dogs 2 - Złota Edycja zapłacicie 91,79 zł, a za Far Cry 5 - Złota Edycja 74,79 zł. Pełną listę gier w promocyjnych cenach znajdziecie poniżej:

