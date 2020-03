Wiosenna Wyprzedaż na GOG. Gry z rabatami i wiedźmińskie gratisy

Ruszyła właśnie Wiosenna Wyprzedaż na GOG. Do 30 marca czeka na Was ponad 2500 okazji w niższych cenach. Promocje zostały podzielone na kolorowe kolekcje, w których znajdziecie między innymi gry akcji, przygodówki, RPG, strategie, czy strzelanki. Dodatkowo, do 18 marca macie możliwość odebrania kolekcję cyfrowych wiedźmińskich gadżetów za darmo — wśród nich znajdziecie grafiki, książki, muzykę, filmy, koncert z muzyką z gry, czy tapety.