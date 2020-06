Wiedźmin 3 za darmo na GOG dla posiadaczy gry na innych platformach

Na GOG ruszyła świetna promocja. Jeśli kupiliście cyfrowe wydanie gier Wiedźmin 3: Dziki Gon lub Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku na PlayStation 4, Xbox One, Steam, Origin lub Epic Games, to będziecie mogli dodać ją do swojej biblioteki GOG, w tej samej wersji, całkowicie za darmo. By ją odebrać należy zainstalować GOG Galaxy 2.0 na PC lub macOS i postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Będzie konieczne połączenie konta PSN, Xbox, Steam, Origin lub Epic Games z kontem GOG w celu przeprowadzenia weryfikacji. Oferta trwa przez najbliższy tydzień do 23 czerwca. Więcej informacji na temat promocji znajdziecie poniżej:

