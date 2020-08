Szybkie Polowanie z InPost. Odbieraj paczki i zgarniaj nagrody w sklepach x-kom i al.to

InPost rozkręca promocję dla osób korzystających z Paczkomatów. Jeśli odbierzecie swoją przesyłką w ciągu dwóch godzin od umieszczenia jej w najbliższym Paczkomacie i zarejestrujecie numer przesyłki na stronie promocyjnej otrzymacie nagrodę w postaci kodu z 20 zł zniżki na zakupy w sklepach x-kom i al.to (do wykorzystania przy zakupach za min. 100 zł do 20.09.2020 r.) Nagrody zmieniają się co dwa tygodnie. Promocja z x-kom i al.to trwać będzie do 31.08. Więcej informacji znajdziecie w linku poniżej.

Szybkie Polowanie z InPost — odbieraj paczki i zgarniaj nagrody