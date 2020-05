Summer Sale. Letnia wyprzedaż gier na GOG

Czy to już lato? W sklepie GOG.com już tak. Summer Sale, które potrwa do 15.06, to ponad 3000 ofert ze zniżkami do 95% oraz kolekcje wybranych wydawców, które możecie zbudować samodzielnie, by odblokować jeszcze większe rabaty. Kupując trzy gry z zestawu, otrzymacie dodatkowe 5% zniżki, a kolejne 10% przy zakupie pięciu lub więcej tytułów. Jeśli macie już w bibliotece jakąś grę, będzie ona uwzględniona podczas naliczania zniżki na zakup danej kolekcji. Wśród kolekcji znalazły się m.in. gry od 11bit Studios, Activision, EA, czy Paradox.

Summer Sale na GOG — letnia wyprzedaż gier