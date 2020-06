Stranger Things 3: The Game i AER Memories of Old za darmo od Epic Games Store

Epic Games Store przygotował kolejne darmowe gry, które będzie dostępna do 2 lipca. Pierwszą z nich jest Stranger Things 3: The Game — towarzysząca trzeciemu sezonowi popularnego serialu produkcja, w której gracze będą mogli śledzić losy młodych bohaterów i zmierzyć się z upiorami Drugiej Strony. Drugi tytuł to AER Memories of Old pozwoli poznać tajemniczy świat z lotu ptaka przy okazji rozwiązując zagadki środowiskowe i zwiedzając ukryte świątynie.

Stranger Things 3: The Game — za darmo od Epic Games Store

AER Memories of Old — za darmo od Epic Games Store