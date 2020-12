Do 18 grudnia Ubisoft rozdaje świąteczne upominki. Dziś (15.12) jest to Starlink: Battle for Atlas: Edycja Cyfrowa na PC. To kosmiczna strzelanka, która łączy świat cyfrowy z rzeczywistym — dzięki dedykowanym, plastikowym modelom statków kosmicznych, które możecie kupić osobno, lecz nie są wymagane do gry. By otrzymać podarunek, wystarczy odwiedzić podaną niżej stronę i postępować zgodnie z instrukcją. Wrażenia z grania w Starlink: Battle for Atlas przeczytacie na Antyweb.

Starlink: Battle for Atlas za darmo — gra w prezencie od Ubisoft