W sklepie Epic Games Store do 21 stycznia macie szansę przypisana do konta Star Wars Battlefront II zupełnie za darmo. Gra, oprócz rozbudowanego trybu multiplayer, oferuje także fabułę dla pojedynczego gracza, która zabierze go w nieznane rejony Odległej Galaktyki. Recenzję Star Wars Battlefront II przeczytacie na Antyweb. Gra dostępna jest w Edycji Świątecznej. Zawiera ona: podstawową grę z dodatkami, ponad 25 wyglądów bohaterów (w tym sześć legendarnych wyglądów oraz po jednym wyglądzie dla Rey, Finna i Kylo Rena, inspirowanych filmem Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie), ponad 125 wyglądów żołnierzy i jednostek wsparcia, ponad 100 emotek bohaterów i żołnierzy oraz kwestii mówionych, ponad 70 zwycięskich póz bohaterów i żołnierzy.

Star Wars Battlefront II — za darmo od Epic Games Store