Na niemieckim Amazonie kupicie Sony WF-1000XM3 za 195,35 € (ok. 831 zł) z VAT i wysyłką do Polski. To w pełni bezprzewodowe słuchawki douszne z systemem redukcji hałasu wyposażone w procesor QN1e HD a także w dwa mikrofony na powierzchni słuchawek wychwytujące więcej dźwięków z otoczenia i pozwalające na ich tłumienie. W pełni naładowane słuchawki pozwolą na pracę przez 6 godzin, a poręczne etui z funkcją ładowania zapewnia dodatkowe 3-krotne ładowanie.

Sony WF-1000XM3 za ok. 831 zł — w pełni bezprzewodowe słuchawki w promocji