[BLACK FRIDAY] Sony PlayStation VR Megapack V2 za 999 zł. Gogle VR w promocyjnej cenie

W sklepie RTV EURO AGD kupicie Sony PlayStation VR Megapack V2 za 999 zł. Jest to zestaw składający się z odświeżonego i usprawnionego modelu gogli VR, kamery PlayStation Camera oraz 5 gier (ASTRO BOT Rescue Mission, Skyrim VR, Resident Evil 7 Biohazard, Everybody’s Golf VR i PlayStation VR Worlds). Sony PlayStation VR zadziała także z PS5 pod warunkiem, że zgłosicie się do Sony po darmową przejściówkę umożliwiającą podłączenie gogli do nowej generacji konsoli.

Sony PlayStation VR Megapack V2 za 999 zł — w sklepie RTV EURO AGD

Za 899 zł kupicie w tej samej promocji zestaw składający się googli V2 oraz gry PlayStation VR Worlds: