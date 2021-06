Smartfony OPPO w niższych cenach. Promocje i bonusy

W polskich sklepach z elektroniką znajdziecie smartfony OPPO w promocyjnych cenach i zestawach z bonusami. Między 18 a 24 czerwca OPPO Reno5 Lite kupicie za 1399 zł. Za OPPO A74 zapłacicie 999 zł (do 30 czerwca). Do 15 lipca OPPO A15 kupicie w cenie 499 zł. W promocji znajdziecie też OPPO Reno5 za 1999 zł wraz ze słuchawkami Enco W11 oraz głośnikiem Bluetooth OPPO. Głośniki Bluetooth OPPO znajdziecie też w zestawie z OPPO A53, za który zapłacicie 799 zł (4 + 128 GB) lub 699 zł (4 + 64 GB). Dodatkowo, w sklepie RTV EURO AGD do 27 czerwca możecie kupić OPPO Reno4 w zestawie z OPPO A15 za 1699 zł.