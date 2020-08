[WYPRZEDANE] Sennheiser HD 4.50 za 429 zł. Bezprzewodowe słuchawki z redukcją szumów w promocji

W sklepie RTV EURO AGD kupicie dziś (17.08) do godziny 11:00 Sennheiser HD 4.50 za 429 zł. Bezprzewodowe słuchawki nauszne z systemem aktywnej redukcji szumów Sennheiser NoiseGard zapewniają pracę do 25 godzin na jednym ładowaniu (bez włączonej redukcji) i ok. 19 godzin z włączoną funkcją. Wspierają Bluetooth 4.0, NFC oraz kodek aptX.

Sennheiser HD 4.50 za 429 zł — aby skorzystać z promocji w trakcie składania zamówienia należy użyć kodu: NOCNA160820