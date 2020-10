SEGA MegaDrive & Genesis Classics za 27,92 zł. Kolekcja klasycznych gier w promocyjnej cenie

SEGA świętuje 60. urodziny. Na Steam czeka na Was wyprzedaż klasycznych gier z konsol japońskiej firmy: MegaDrive i Genesis. Za 27,92 zł dostaniecie paczkę gier z serii Sonic the Hedgehog, Golden Axe, Streets of Rage, Virtua Fighter, Phantasy Star, Shining Force, czy Comix Zone. Pełną listę tytułów znajdujących się w kolekcji znajdziecie poniżej. Gry dostępne w jednym pakiecie.

Pełną ofertę zniżek i innych promocji na Steam związanych z urodzinami SEGA znajdziecie w linku poniżej: