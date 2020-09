Samsung Galaxy Watch Active za ok. 546 zł. Smartwatch w promocji

Na niemieckim Amazonie kupicie Samsung Galaxy Watch Active za 122,99 € (ok. 546 zł) z VAT i wysyłką do Polski. Jest to smartzegarek z systemem Tizen OS 4.0, monitorujący aktywność oraz sen. Sprzedawana wersja ma rozmiar 40 mm. Na jednym ładowaniu baterii działania do 1,5 dnia według zapewnień producenta. W trybie monitoringu automatycznie wykrywa aktywności takie jak: chodzenie, bieganie, jazdę na rowerze i pływanie, a dodatkowo umożliwia śledzenie 40 innych. Recenzję Samsung Galaxy Watch Active przeczytacie na Antyweb.

