Na niemieckim Amazonie kupicie Samsung 860 EVO 2 TB za 206,75 € (ok. 923 zł) z VAT i wysyłką do Polski. Jest to 2,5-calowy dysk wewnętrzny SSD SATA III oferujący prędkości zapisu na poziomie 520 MB/s i odczytu wynoszące 550 MB/s.

Samsung 860 EVO 2 TB za ok. 923 zł — pojemny dysk SSD w nieco niższej cenie