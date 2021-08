W sklepie Epic Games Store do 2 września macie szansę przypisana do konta gry Saints Row: The Third Remastered. Odświeżony klasyk z 2011 r. Połączenie GTA z dużą dawką humoru pozwala na godziny szalonej rozrywki i rozwałki na miejskich ulicach. Oprócz ulepszonej grafiki, w pakiecie otrzymacie wszystkie dostępne dodatki, w tym trzy rozszerzenia z zestawami misji.

Saints Row: The Third Remastered — za darmo od Epic Games Store