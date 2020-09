Przez najbliższy tydzień w sklepie Epic Games Store czeka na Was darmowa gra. Tym razem jest to RollerCoaster Tycoon 3 w wersji Complete Edition. Pierwsza odsłona popularnej serii, która przenosi graczy do trójwymiarowego świata, w którym zbudować można swój wymarzony park rozrywki.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition — za darmo od Epic Games Store