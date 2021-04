Redmi Note 10 Pro za 1299 zł. Smartfon w promocyjnym zestawie z Mi Watch Lite

Do 2 kwietnia kupując w wybranych sklepach kupicie Redmi Note 10 Pro za 1299 zł otrzymacie dodatkowo smartwatch Mi Watch Lite w prezencie. Redmi Note 10 Pro to smartfon z 6,67-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1800 pikseli i charakteryzującym się odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Wyposażono go w poczwórny aparat główny: 108 Mpix (szerokokątny), 8 Mpix (ultraszerokokątny), 5 Mpix (telemakro) i 2 Mpix (czujnik głębi). Z przodu umieszczono kamerkę 16 Mpix. Urządzenie działa pod kontrolą Snapdragona 732G wspieranego przez 6 GB pamięci RAM i 64 GB na dane, baterię o pojemności 5020 mAh i system Android 11 z MIUI 12. Recenzję Redmi Note 10 Pro zobaczycie i przeczytacie na Antyweb.