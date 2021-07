[WYPRZEDANE] realme 7 + realme watch 2 za 749 zł. Smartfon w promocyjnym zestawie z zegarkiem

W oficjalnym sklepie realme kupicie realme 7 w zestawie z zegarkiem realme watch 2 za 749 zł. Smartfon z 6,5-calowym ekranem LCD o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli z odświeżaniem 90 Hz wyposażono m.in. w poczwórny aparat: 48 Mpix, 8 Mpix (szerokokątny), 2 Mpix (monochromatyczny), 2 Mpix (macro), czy przedni 16 Mpix do selfie. Urządzenie działa pod kontrolą układu MediaTek G95 z grafiką Mali-G76 MC4 wspieranego przez 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Do tego bateria o pojemności 5000 mAh i Android 10. Zegarek realme watch 2 posiada 1,4-calowy ekran, oferuje m.in 90 trybów sportowych, a na jednym ładowaniu ma działać do 12 dni (w zależności od użytkowania). Recenzję realme 7 przeczytacie na Antyweb. W tej cenie kupicie go w kolorze Mist Blue.

realme 7 + realme watch 2 za 749 zł — smartfon w zestawie z zegarkiem w niższej cenie