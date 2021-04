realme 7 za 849 zł. Smartfon jeszcze taniej

W sklepie RTV EURO AGD kupicie dziś (9.04) do godziny 11:00 realme 7 za 849 zł. Smartfon z 6,5-calowym ekranem LCD o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli z odświeżaniem 90 Hz wyposażono m.in. w poczwórny aparat: 48 Mpix, 8 Mpix (szerokokątny), 2 Mpix (monochromatyczny), 2 Mpix (macro), czy przedni 16 Mpix do selfie. Urządzenie działa pod kontrolą układu MediaTek G95 z grafiką Mali-G76 MC4 wspieranego przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Do tego bateria o pojemności 5000 mAh i Android 10. Recenzję realme 7 przeczytacie na Antyweb. W tej cenie kupicie go w kolorze Misty White.

realme 7 za 849 zł — aby skorzystać z promocji w trakcie składania zamówienia należy użyć kodu: NOCNA080421