POCO X3 za 777 zł. Smartfon z polskiej dystrybucji w promocji

W sklepie x-kom kupicie POCO X3 za 777 zł. Smartfon z 6,67-calowym ekranem LCD o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli z 120 Hz odświeżaniem. Wyposażony w cztery aparaty główne (64 + 13 + 2 + 2 Mpix) sprawdzi się nie tylko jako dobry sprzęt do mobilnego grania. Smartfon działa pod kontrolą Snapdragona 732G z 6 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, Androida 10 z nakładką MIUI 12 for POCO i baterią o pojemności 5160 mAh. Test POCO X3 NFC przeczytacie na Antyweb. W tej cenie kupicie go w kolorze szarym.

POCO X3 za 777 zł — aby skorzystać z promocji w trakcie składania zamówienia należy użyć kodu: smartfon