PlayStation Plus za 178 zł. Rok abonamentu w promocyjnej cenie

W sklepie RTV EURO AGD kupicie PlayStation Plus na rok za 178 zł. Usługa na PS4/PS5 daje dostęp do trybu online w tytułach multiplayer, dodatkowe gry co miesiąc, rabaty na wyłączność do wykorzystania w PS Store, 100 GB pamięci w chmurze do przechowywanie zapisów gier oraz. Dodatkowo, w ramach tego abonamentu, posiadacze konsoli PlayStation 5 otrzymają PlayStation Plus Collection — kolekcję wyselekcjonowanych gier z PS4, które uruchomicie na nowej konsoli bez dodatkowych kosztów. Listopadową rozpiskę gier, które są dostępne w PS+ znajdziecie na Antyweb.

PlayStation Plus za 178 zł — aby skorzystać z promocji w trakcie składania zamówienia należy użyć kodu: RBW420113011C