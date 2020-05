W sklepie Media Expert kupicie rok abonamentu PlayStation Plus za 165 zł. Usługa daje ostęp do trybu online w tytułach multiplayer, dodatkowe gry co miesiąc, rabaty na wyłączność do wykorzystania w PS Store oraz 100 GB pamięci w chmurze do przechowywanie zapisów gier. Majową rozpiskę gier, które są dostępne do pobrania już teraz znajdziecie na Antyweb.

PlayStation Plus za 165 zł — rok abonamentu w promocyjnej cenie