PlayStation 4 Pro za 1399 zł. Konsola z dwiema grami i dodatkami do Fortnite w promocyjnej cenie

W sklepie RTV EURO AGD kupicie PlayStation 4 Pro za 1399 zł. Mocniejsza edycja konsoli pozwalająca między innymi na grę w 4K wyposażona została w 1 TB pamięci wewnętrznej. W zestawie znajdziecie gry The Last of Us i God of War oraz dodatki do Fortnite (skórka Neo Versa, Neo Plecak, 2000 V-Dolców). Recenzję PlayStation 4 Pro przeczytacie na Antyweb.

PlayStation 4 Pro za 1399 zł — konsola z grami The Last of Us, God of War i dodatkami do Fortnite w promocyjnej cenie