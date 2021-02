Player.pl przygotowało dla użytkowników promocję, w której za 10 zł otrzymacie 120 dni dostępu do pakietu START VOD. Pakiet START to dostęp do największej kolekcji programów i seriali TVN, a także kultowych polskich i zagranicznych filmów. W tym startowym pakiecie otrzymacie dostęp do prapremier wybranych produkcji TVN, które są emitowane w bieżącej ramówce stacji. Nowe odcinki można oglądać nawet do 7 dni wcześniej, niż w telewizji. Przy aktywacji tej oferty aktwne pakiety zostaną automatycznie anulowane .

Player+ START VOD na 120 dni za 10 zł — dostęp do usługi w niższej cenie