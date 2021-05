Play at Home trwa. Darmowe gry i DLC w PlayStation Store

Akcja Play at Home trwa. Horizon Zero Dawn Complete Edition nadal jest dostępne za darmo, choć dziś jest ostatni dzień na jej odebranie w PlayStation Store. Sony zapowiedziało, że następną paczką gratisów będą dodatki do gier — głównie tych multiplayer. 17 maja będziecie mogli odebrać za darmo przedmioty do Rocket League, Brawlhalla, Destruction All-Stars, MLB The Show 21, NBA 2k21, Rogue Company, World of Tanks, World of Warships, Warframe. 20 maja pojawią się bonusy do Call of Duty: Warzone. Więcej informacji na temat gratisów znajdziecie na oficjalnych stronach PlayStation.

Horizon Zero Dawn Edycja Kompletna — za darmo w ramach akcji Play At Home