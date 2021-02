Sony powraca z akcją Play at Home. W jej ramach, od 1 do 31 marca w PlayStation Store będziecie mogli przypisać do swoich kont darmową grę — Ratchet & Clank na konsole PlayStation 4/PlayStation 5. Jednocześnie Sony zapowiedziało, że przez cztery miesiące będą pojawiały się kolejne gry, które udostępniane będą graczom zupełnie za darmo.

Ratchet & Clank — za darmo od 1 marca na PS4 i PS5