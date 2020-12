Przez najbliższy tydzień w sklepie Epic Games Store czekają na Was dwie darmowe gry. Do swojego konta przypiszecie Pillars of Eternity w wersji Definitive Edition zawierające wszystkie rozszerzenia, bonusy i aktualizacje oraz Tyranny w wersji Gold Edition, które obejmuje wszystkie rozszerzenia do gry oraz dodatkową zawartość do pobrania. Recenzję Pillars of Eternity w wersji podstawowej znajdziecie na Antyweb.

Pillars of Eternity: Definitive Edition — za darmo od Epic Games Store

Tyranny Gold Edition — za darmo od Epic Games Store