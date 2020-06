Epic Game Store przygotował kolejną darmową grę, która będzie dostępna do 11 czerwca. Tym razem jest to Overcooked od studia Team17, które pokazuje, że praca w profesjonalnej kuchni wcale nie należy do najprzyjemniejszych. Zaskakująco dobry kanapowy co-op zapewni masę świetnej zabawy dla 4 graczy.

Overcooked za darmo — świetna gra od Epic Games Store