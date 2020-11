OPPO Watch od 899 zł. Smartwatch w niskiej cenie

W polskich sklepach z elektroniką kupicie Oppo Watch w promocyjnych cenach. Model w rozmiarze 46 mm dostaniecie za 1099 zł, a za zegarek z kopertą w rozmiarze 41 mm zapłacicie 899 zł. Inteligentny zegarek od Oppo to ekran AMOLED o przekątnej 1,91 cala i rozdzielczości 402 na 476 pikseli z Alway on Display pozwalający na sprawdzanie godziny bez konieczności podnoszenia nadgarstka. Oferuje szereg funkcji i czujników, czujników, w tym przyspieszenia, światła, mierzenia tętna, GPS i GLONASS. Recenzję Oppo Watch przeczytacie i zobaczycie na Antyweb. W tych cenach kupicie go w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i różowej.