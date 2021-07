OnePlus 8 Pro za ok. 2364 zł. Bardzo dobry smartfon w jeszcze lepszej cenie

Na niemieckim Amazonie kupicie OnePlus 8 Pro za 515,78 € (ok. 2364 zł) z VAT i wysyłką do Polski. Smartfon z 6,78-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 3168 x 1440 pikseli charakteryzującym się m.in. odświeżaniem na poziomie 120 Hz i jasnością 1300 nitów wyposażono w poczwórny aparat główny: 48 Mpix + 8 Mpix + 48 Mpix + 5 Mpix oraz przedni 16 Mpix. Urządzenie działa pod kontrolą Snapdragona 865 z grafiką Adreno 650 wspieranego przez 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci na dane, baterię o pojemności 4510 mAh z szybkim ładowaniem Warp Charge 30T i Androida 10 z nakładą OxygenOS. Recenzję OnePlus 8 Pro przeczytacie na Antyweb. W tej cenie kupicie go w kolorze Onyx Black (czarnym).

OnePlus 8 Pro 8/128 GB za ok. 2364 zł — smartfon w promocji

Za model w wersji 12 GB RAM + 256 GB na dane w tej samej promocji zapłacicie 619,13 € (ok. 2839 zł):