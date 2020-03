Nokia 3310 za 149 zł. Odświeżona wersja kultowego telefonu ponownie w promocji

W dzisiejszym gorącym strzale w sklepie x-kom kupicie Nokia 3310 za 149 zł. To podstawowy telefon wzorowany na kultowej Nokii, idealny dla osób, które nie szukają zbędnych funkcji. Wyposażony w 2,4-calowy ekran i dualSIM na jednym ładowaniu wytrzyma do 30 dni w trybie czuwania. Więcej o Nokia 3310 przeczytacie na Antyweb. W tej cenie kupicie go w kolorze żółtym.

