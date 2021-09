W sklepie Epic Games Store do 16 września macie szansę przypisania do konta Nioh: Complete Edition za darmo. Wciągająca i wymagająca gra akcji od Team NINJA i Koei Tecmo Games, która zabiera graczy do feudalnej Japonii, gdzie zmierzyć się będzie trzeba z silnymi przeciwnikami. Coś dla fanów gier typu soulslike.

Nioh: Complete Edition - za darmo od Epic Games Store