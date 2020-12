Nintendo Switch Lite za ok. 957 zł. Konsola wraz z grą Animal Crossing w promocji

Na niemieckim Amazonie kupicie Nintendo Switch Lite za 215,34 € (ok. 957 zł) z VAT i wysyłką do Polski. Najnowsza odsłona popularnej konsoli pozbawiona zewnętrznego docka i odpinanych kontrolerów trafi w gusta tych, którzy preferują granie przenośne. O tym, czy warto kupić Nintendo Switch Lite dowiecie się z naszego materiału dostępnego na Antyweb. W tej cenie kupicie ją w kolorze turkusowym wraz z grą Animal Crossing: New Horizons i abonamentem Nintendo Online na 3 miesiące. Rabat nalicza się w koszyku.

Nintendo Switch Lite za ok. 957 zł — konsola z grą Animal Crossing: News Horizons w promocji