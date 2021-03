Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros. za 189 zł. Retro-konsolka w odświeżonym wydaniu

W sklepie x-kom kupicie Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros. za 189 zł. Jest to niewielkich rozmiarów urządzenie wzorowane na na retro-konsolach z lat 80-tych ubiegłego wieku. To kompilacja gier zamknięta w małej konstrukcji ładowanej przez port USB-C. W środku znajdziecie Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Ball a także zegar cyfrowy.

Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros. za 189 zł — aby skorzystać z promocji w trakcie składania zamówienia należy użyć kodu: dla-graczy