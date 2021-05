W sklepie Epic Games Store do 27 maja macie szansę przypisana do konta gry NBA 2K21. To najnowsza odsłona serii, której fanom koszykówki i ligi NBA nie trzeba specjalnie przestawiać. Gra oferuje m.in. tryb kariery MyCAREER, tworzenia drużyny marzeń w MyTEAM czy NEIGHBORHOOD pozwalający na rozegrywanie meczów 3 na 3 lub 5 na 5 na ulicznych boiskach. Recenzję NBA 2K21 przeczytacie na Antyweb.

