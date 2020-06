NaviExpert 50% taniej. Nawigacja w promocyjnych cenach

NaviExpert przygotowało ofertę promocyjną dla wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z abonamentu nawigacyjnego w aplikacji mobilnej. Dziś, 9.06, za rok dostępu do map Polski zapłacicie 49 zł (Android) lub 47,99 zł (iOS) a za wersję Polska i Europa odpowiednio 74 zł (Android) i 74,99 zł (iOS). Ale warto się spieszyć. Zniżka w wysokości 50% obowiązuje tylko dzisiaj. Jutro będzie to już 40%, a od 11 do 15 czerwca za roczny dostęp do map zapłacicie 30% taniej. Więcej na temat cen przeczytacie w regulaminie promocji

NaviExpert — informacje o abonamencie dla Androida

NaviExpert — informacje o abonamencie dla iOS