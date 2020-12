Motorola One Vision za 499 zł. Dobry średniak w jeszcze niższej cenie

W sklepie OleOle! kupicie Motorola One Vision za 499 zł. Smartfon z 6,3-calowym ekranem IPS o rozdzielczości FHD+ (1080 x 2520 pikseli) wyposażono między innymi w aparat główny 48 Mpix + 5 Mpix oraz przedni 25 Mpix. Urządzenie działa pod kontrolą ośmiordzeniowego procesora Exynos 9609 (2,2 GHz) z grafiką Mali G72 MP3, 4 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, baterii o pojemności 3500 mAh i Androida 9.0 Pie z aktualizacją do Androida 10. Recenzję Motorola One Vision przeczytacie na Antyweb.

Motorola One Vision za 499 zł — smartfon w kolorze brązowym