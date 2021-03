Motorola one fusion+ za ok. 947 zł. Smartfon z wysuwanym aparatem w niższej cenie

Na włoskim Amazonie kupicie Motorola one fusion+ za 206,36 € (ok. 947 zł) z z VAT wysyłką do Polski. Smartfon z 6,5-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli wyróżnia się przede wszystkim wysuwanym aparatem przednim 16 Mpix. Na obudowie znajdziecie poczwórny układ: Główny 64 Mpix, szeroki 8 Mpix, makro 5 Mpix i czujnik głebi. Urządzenie działa pod kontrolą Snapdragona 730 wspieranego przez 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, baterię o pojemności 5000 mAh i Androiada 10. Recenzję Motorola one fusion+ przeczytacie na Antyweb. W tej cenie kupicie go w kolorze Twilight Blue.

